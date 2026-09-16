В Сочи и Сириусе прогнозируются смерчи

В Сочи и на федеральной территории «Сириус» с 17 по 19 сентября прогнозируется опасность формирования смерчей в акватории Черного моря. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Предупреждение о возможном формировании смерчей над Черным морем у берегов Сочи и Сириуса действует также 16 сентября.

Жителям и гостям курорта рекомендовали воздержаться от отдыха у воды на период действия предупреждения. Также рекомендуется соблюдать необходимые меры предосторожности и учитывать информацию об опасных погодных явлениях.

При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо звонить по единому номеру 112.

Власти напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности во время действия штормового предупреждения и следить за дальнейшими сообщениями об обстановке.

Мария Удовик