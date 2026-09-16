Туристы + местные: какой бизнес получает двойной поток в Сукко

У коммерции в курортных поселках есть сезонная особенность: летом клиентов много, зимой трафик заметно снижается.

Фото: пресс-служба ООО СЗ «Легис»

В Сукко складывается другая модель — один и тот же бизнес может работать сразу с двумя аудиториями: жителями и туристами.

Так устроена коммерция в ЖК «Кипарис». Первая очередь комплекса уже заселена, вторая готова на 98%. Квартиры передаются с готовым ремонтом, что создает условия для быстрого заселения после выдачи ключей.

При этом потенциальная аудитория коммерции не ограничивается жителями комплекса. Фасадный блок расположен вдоль дороги к Кипарисовому озеру — одной из точек притяжения Сукко. В 100 м находится остановка, рядом расположена большая парковка. В результате у помещений есть доступ как к повседневному спросу жителей, так и к туристическому потоку.

Коммерческий блок занимает около 1,6 тыс. кв. м полезной площади. Здесь предусмотрены высокие потолки и входы с двух сторон — со стороны улицы и жилого двора. Это позволяет разделить потоки: туристы и другие посетители заходят со стороны дороги, а жители могут попасть в помещения непосредственно из дворовой части. При необходимости помещения можно объединять — так, в частности, в первой очереди сформировали площадь под продуктовый магазин.

Внутри жилого квартала предусмотрен другой формат коммерции — помещения вокруг площади с фонтаном. Здесь размещаются кафе, кофейни и рестораны, ориентированные прежде всего на жителей и гостей самого комплекса.

Цены на коммерческие помещения начинаются от 9,6 млн руб., площади варьируются от 41 до 150 кв. м.

Для предпринимателя такая локация дает возможность работать сразу с двумя аудиториями: постоянной — за счет жителей комплекса, и сезонной — за счет туристического потока. Это может снижать зависимость бизнеса от летнего сезона и формировать более продолжительный горизонт работы в курортной локации.

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Застройщик ООО СЗ «Легис»