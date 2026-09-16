В Сочи центры «Водоканала» будут временно закрываться при угрозе БПЛА

Центры оказания услуг МУП Сочи «Водоканал» временно прекращают работу на период действия режима беспилотной опасности на территории города. Такое решение принято в целях обеспечения безопасности граждан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

При объявлении угрозы сотрудники предприятия должны действовать в соответствии с установленным регламентом и в первую очередь пройти в безопасное место. Посетителей, которые в момент объявления беспилотной опасности находятся в офисах «Водоканала», сотрудники оповещают о ситуации и предлагают пройти в укрытие.

В «Водоканале» призвали посетителей следовать указаниям сотрудников предприятия и соблюдать установленные правила безопасности. Также абонентам не рекомендуют оставаться на улице в ожидании возобновления работы центров оказания услуг.

На предприятии отметили, что такой алгоритм действий является стандартным. Сотрудники МУП Сочи «Водоканал» отрабатывают его каждый раз при объявлении беспилотной опасности на территории города-курорта.

Абонентов, которые посещают центры оказания услуг, попросили учитывать текущую обстановку и быть готовыми к необходимым действиям в случае внезапного объявления тревоги.

В «Водоканале» отдельно обратились к посетителям с просьбой правильно воспринимать временное прекращение работы центров. На предприятии подчеркнули, что при объявлении угрозы сотрудников и находящихся в офисе посетителей не «выставляют на улицу», а оповещают о необходимости перейти в безопасное место.

После завершения действия режима беспилотной опасности работа центров оказания услуг должна быть возобновлена.

Мария Удовик