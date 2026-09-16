Кубань вошла в топ-5 регионов по числу активных частных инвесторов

Краснодарский край и Ростовская область вошли в пятерку российских регионов с наибольшим числом активных частных инвесторов, сообщили в Юго-Западном банке Сбербанка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Средний возраст инвестора на юге России составляет 43 года. Наиболее активно число новых участников рынка растет среди граждан до 24 лет: с начала 2026 года доля новичков в этой возрастной группе достигла 24%. Среди инвесторов старше 25 лет показатель составляет 12–16%.

Размер инвестиционного портфеля заметно различается в зависимости от возраста. У инвесторов 14–17 лет он в среднем составляет 18 тыс. руб., в возрасте 18–24 лет — 104 тыс. руб., 25–35 лет — 177 тыс. руб., 36–50 лет — 753 тыс. руб. После 51 года средний объем портфеля достигает 2,87 млн руб.

В Сбербанке отмечают, что с возрастом инвесторы на юге России чаще переходят к более консервативным и долгосрочным стратегиям. В таких портфелях используются облигации и инструменты коллективного инвестирования, включая доверительное управление, биржевые фонды и закрытые паевые инвестиционные фонды недвижимости.

Предпочтения также зависят от возраста. Инвесторы младше 25 лет чаще выбирают ЗПИФы недвижимости, ориентированные на складские комплексы, тогда как клиенты старше 45 лет чаще вкладываются в фонды, связанные с центрами обработки данных и коммерческой недвижимостью. Среди подростков наиболее популярны акции Сбербанка и «Роснефти», в портфелях взрослых инвесторов лидируют Сбер и «Лукойл».

По словам председателя Юго-Западного банка Сбербанка Анатолия Песенникова, интерес жителей юга России к инвестиционным инструментам и формированию долгосрочных сбережений продолжает расти. При этом, по его словам, предпочтения инвесторов заметно различаются в зависимости от поколения.

Вячеслав Рыжков