Вся правда о гибридном ESTEO V27: обзор модели

Современные мегаполисы диктуют свои жесткие правила, а осенняя непогода и утренние пробки способны испортить настроение любому водителю.

Фото: пресс-служба «Авто для Вас»

Но только не тем, кто выбирает правильный автомобиль. На российском рынке появился ESTEO V27 — брутальный, стильный и технологичный гибридный внедорожник с узнаваемой угловатой архитектурой кузова, который создан для тех, кто привык брать от жизни максимум и не собирается идти на компромиссы.

Давайте разберем, почему купить ESTEO V27 прямо сейчас — это лучший способ сделать осень по-настоящему комфортной, особенно с учетом солидной выгоды до 1 085 000 руб.*.

Футуристичный интерьер и просторный салон: ваш личный бизнес-класс

Заглядываем внутрь — и привычная автомобильная тоска исчезает бесследно. Нас встречает футуристичный интерьер с массивной центральной консолью, где удобно расположилась вращающаяся шайба переключения режимов трансмиссии. Передовая мультимедийная система на мощном чипе Snapdragon 8155 работает молниеносно, выполняя любые команды по одному касанию.

Габариты впечатляют с первого взгляда: при длине кузова 5045 мм и ширине 1976 мм колесная база составляет внушительные 2,9 метра. Благодаря этому просторный салон предлагает пассажирам второго ряда целых 950 мм свободного пространства для ног — можно расслабиться и вытянуть их в любой дальней поездке. Семь подушек безопасности, панорамная крыша, климат-контроль, а также подогрев и вентиляция сидений превращают каждую поездку в первоклассный лаундж. А приятным дополнением при покупке станут эксклюзивные подарки от дилера.

Технологическая уверенность: 456 лошадиных сил и полная свобода

Под эффектной внешностью скрывается серьезная инженерная магия. ESTEO V27 — это продвинутый последовательный гибрид. Экономичный 1,5-литровый бензиновый турбодвигатель мощностью 143 л.с. здесь не связан с колесами напрямую — он работает исключительно как эффективный генератор для подзарядки батареи.

За динамику отвечают два мощных электромотора, выдающих внушительные характеристики: 456 л.с. и 505 Нм крутящего момента. Этот тяжелый полноприводный внедорожник с легкостью достигает первой сотни всего за 5,9 секунды. При этом емкая батарея на 34,3 кВт·ч позволяет проехать до 120 километров исключительно на чистом электричестве — идеальный сценарий для ежедневных городских маршрутов без расхода топлива.

Полный привод и внедорожные способности: стихия, где нет дорог

Когда коммунальные службы снова не готовы к капризам погоды или вам нужно вырваться на природу в эти выходные, владелец ESTEO V27 даже не задумается о состоянии покрытия. Интеллектуальная система полного привода и режимы вождения мгновенно подстраиваются под любые дорожные условия.

Заявленный дорожный просвет составляет внушительные 220 мм, а брутальный внедорожный обвес и продуманная геометрия кузова позволяют уверенно штурмовать глубокие лужи, снежные заносы и преодолевать броды глубиной до 600 миллиметров. Производитель гарантирует абсолютное спокойствие за рулем благодаря программе защиты: 3 года гарантии + 5 лет дополнительной поддержки.

Вердикт и финансовые преимущества

Новый ESTEO V27 у официального дилера ESTEO АВТО ДЛЯ ВАС — это не просто покупка автомобиля, это заявление о вашем статусе и свободе передвижения. Сейчас модель стала как никогда доступна благодаря действующей государственной субсидии в размере 925 000 руб. Эксперты отмечают особую срочность покупки, так как условия программы могут измениться в ближайшее время.

Добавьте к этому уникальный кредит со ставкой от 0,01%**, комфортный ежемесячный платеж от 29 000 руб./мес.** — и вы поймете, что премиальный технологичный флагман ближе, чем кажется.

Приезжайте на тест-драйв в официальный дилерский центр ESTEO АВТО ДЛЯ ВАС, чтобы лично испытать характер автомобиля, зафиксировать максимальную выгоду и забрать ключи от своего нового внедорожника:

Краснодар, улица Горячеключевская, 4

+7(861)202-96-50

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*Цена указана на автомобиль ESTEO V27 (Эстео В 27) 2026 г.в. в комплектации 1.5 Премиум c учетом скидки при сдаче старого автомобиля по программе Трейд-ин и до 925 000 (девятисот двадцати пяти тысяч) рублей государственной субсидии, предоставляемой в рамках программы льготного автокредитования. Государственная субсидия предоставляется физическим лицам в рамках программ льготного автокредитования Минпромторга России (на основании Постановления Правительства РФ № 364. **Диапазон полной стоимости кредита (займа) в % годовых: от 0,01% до 15,10%; процентная ставка (п.с.) по кредиту: от 0,01% до 15,10%; сумма кредита: от 300 000 до 9 000 000 рублей; срок кредита: от 12 до 60 месяцев; первоначальный взнос (п.в.): от 40 до 80%. Рекомендуем подробно ознакомиться со всеми условиями кредитования на сайте. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

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ООО «Авто для Вас»