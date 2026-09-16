В нескольких районах Кубани проведут эксперимент по восстановлению биоты полей

В Кущевском, Крыловском, Ейском и ряде других районов Краснодарского края проведут эксперимент по восстановлению агробиоценоза сельскохозяйственных угодий. Как рассказал «Ъ-Кубань» полномочный представитель главы администрации Краснодарского края по взаимодействию с крестьянскими (фермерскими) хозяйствами Вячеслав Легкодух, в регион заходят несколько компаний, которые декларируют тот факт, что их технологии позволяют, используя биологические средства защиты, помочь восстановить гумус полей и восстановить биоту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

«Обратите внимание, что сегодня на полях плохо гниет солома. Дело в том, что в почве очень мало бактерий, которые и вызывают гниение. Используя современные технологии, можно восстановить этот процесс. В качестве эксперимента в нескольких районах края будут закладываться опытные делянки с применением новых технологий. Специалисты кубанской лаборатории агрохимобслуживания возьмут отбор почвы сегодня и ровно через год, когда отработают эти препараты, чтобы окончательно зафиксировать результат»,— рассказал Вячеслав Легкодух.

По словам фермерского омбудсмена, сегодня среди участников сельскохозяйственного рынка Кубани активизировался интерес к органическому земледелию. Особенно, отмечает он, это стало заметно «на фоне подорожавших минеральных удобрений и дизельного топлива». В то же время, по словам фермерского омбудсмена, сегодня сложилась ситуация, когда алгоритмы защиты растений с использованием биологических препаратов — не менее эффективны, чем их химические аналоги, но по цене гектарная обработка «органикой» дешевле.

По данным Союза органического земледелия (СОЗ) России, число производителей органической продукции в 2026 году на Кубани увеличилось на 27,3%. Как рассказал «Ъ-Кубань» председатель правления СОЗ Сергей Коршунов, в 2025 году в регионе было 11 субъектов предпринимательства, занимающихся «органикой», теперь их 14.

«Выручка сельского хозяйства всегда зависела от экспорта, и основным потребителем нашей органической продукции был Европейский союз — когда-то напрямую, потом через Турцию. В текущей ситуации мы фактически лишены этого рынка сбыта. Что касается ориентации на внутренний рынок, то мы понимаем, что основная задача федерального Минсельхоза — удержание максимально низкой цены на сельхозпродукцию. "Органика" в этом плане по качеству, безусловно, выше, чем интенсивная продукция, но по стоимости выше. Получается, что мы идем вразрез с основной целью государственной аграрной политики. Именно поэтому развитие "органики" в последние два года оставляет желать лучшего»,— прокомментировал господин Коршунов.

Дмитрий Михеенко