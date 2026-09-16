Власти ищут подрядчика для ремонта дороги «Ростов — хутор Рогожкино» за 81,7 млн

Министерство транспорта Ростовской области ищет подрядчика для ремонта двухкилометрового участка автомобильной дороги «Ростов — хутор Рогожкино» в Азовском районе. На восстановление асфальтового покрытия готовы направить 81,7 млн руб. Завершить работы необходимо до 23 декабря 2026 года, следует из информации о закупке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

Дорога была повреждена в 2023 году во время строительства водовода из реки Дон в Донецкую Народную Республику. По участку проходила тяжелая строительная техника — «Тонары» и КАМАЗы, которые перевозили песок и трубы.

В 2024 году администрация Азовского района обратилась в суд с требованием обязать ППК «Военно-строительная компания» восстановить поврежденные дороги. В ходе разбирательства было установлено, что при строительстве водовода на подъездных дорогах было «полностью разрушено асфальтобетонное покрытие». При этом представители военных строителей заявили, что содержание дорог не было предусмотрено договором на строительство водовода. Ответственность за ремонт дороги в итоге возложили на местную администрацию.

Ранее Минтранс Ростовской области также направлял обращение генеральному директору ППК «Военно-строительная компания» с требованием принять меры для восстановления дороги. Ведомство обращалось и в военную прокуратуру Ростова-на-Дону. В Минтрансе сообщали, что вопрос восстановления дороги прорабатывался совместно с Минобороны РФ.

Кроме того, региональный Минтранс направлял обращение в Южное межрегиональное управление государственного автодорожного надзора о необходимости проведения весового контроля транспортных средств на этой дороге.

Строительство водовода началось для обеспечения жителей Донбасса питьевой водой. Мощность сооружения составляет до 300 тыс. куб. м воды в сутки. В его строительстве были задействованы более 2,6 тыс. военных специалистов и 1 тыс. единиц военной техники.

Теперь восстановление поврежденного участка дороги планируется провести в рамках новой закупки. Подрядчику предстоит выполнить работы на двухкилометровом отрезке и восстановить асфальтовое покрытие до 23 декабря.

Мария Удовик