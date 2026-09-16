В Евпатории устанавливают владельцев 20 поврежденных надгробий

Полиция Евпатории устанавливает потерпевших по уголовному делу о повреждении надмогильных сооружений на городском кладбище. Об этом сообщили в пресс-службе ОМВД России «Евпаторийский».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 244 УК РФ «Надругательство над местами захоронения умерших». По данным полиции, до 12 мая на кладбище по ул. 51-й Армии были повреждены 30 надмогильных сооружений.

Следствие уже установило десять потерпевших — родственников умерших, чьи захоронения были повреждены. Владельцы еще 20 участков пока не установлены.

Полиция просит горожан, обнаруживших повреждения на местах захоронения своих близких, сообщить об этом в дежурную часть ОМВД России «Евпаторийский» или по номеру 102.

Наталья Белоштейн