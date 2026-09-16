Банки Ростовской области увеличили выдачу кредитов наличными на 7%

В августе 2026 года банки Ростовской области выдали 71 тыс. кредитов наличными на 11,8 млрд руб. По сравнению с июлем число выдач выросло на 7%, объем — на 2%, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Средний размер кредита составил 167 тыс. руб., срок кредитования — 27 месяцев. По объему выдачи кредитов наличными Ростовская область заняла восьмое место среди регионов России.

За январь-август жители региона оформили 477,5 тыс. таких кредитов на общую сумму 80,1 млрд руб. Средний чек составил 168 тыс. руб., средний срок кредитования — 27 месяцев.

В целом по России в августе банки выдали 2,3 млн кредитов наличными на 491,7 млрд руб. Это максимальные показатели с начала 2025 года. По сравнению с июлем количество выдач увеличилось на 4%, объем — на 1%. В годовом выражении рост составил 40% и 33% соответственно.

За восемь месяцев 2026 года россияне получили 16,3 млн кредитов наличными на 3,3 трлн руб. Год к году количество выдач увеличилось на 44%, объем кредитования — на 63%.

Наталья Белоштейн