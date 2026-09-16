Количество сделок с новостройками на Ставрополье выросло почти втрое

В Ставропольском крае в первом полугодии 2026 года количество сделок с новостройками выросло почти втрое, до 2,3 тыс., сообщили в Parade Development. Наиболее заметное восстановление спроса зафиксировано в Пятигорске, где число сделок увеличилось более чем в два раза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Рост спроса сопровождается повышением цен на первичном рынке городов Кавказских Минеральных Вод. В июле средняя стоимость квадратного метра в новостройках Пятигорска достигла 218 тыс. руб., увеличившись за год на 33%. В Кисловодске «квадрат» подорожал на 20%, до 238 тыс. руб.

Дополнительным фактором спроса на недвижимость в регионе остается туристический поток. В 2025 году курорты Кавказских Минеральных Вод приняли 6,5 млн туристов — на 17,8% больше, чем годом ранее. В январе—мае 2026 года Ставропольский край вошел в десятку российских регионов по числу туристических поездок — на него пришлось 649 тыс. поездок.

В Parade Development отмечают, что сочетание туристического спроса, роста стоимости жилья и ограниченного предложения новых жилых комплексов поддерживает интерес к недвижимости в городах КМВ. По словам коммерческого директора компании Тамары Коломийцевой, дополнительным фактором развития рынка становится программа комплексного развития городов-курортов Кавказских Минеральных Вод до 2030 года, предусматривающая развитие инфраструктуры.

Вячеслав Рыжков