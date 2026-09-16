Реконструкция Южного подъезда к Мценску Орловской области подорожала до 667 млн

Казенное учреждение «Орелгосзаказчик» объявило третий конкурс на реконструкцию участка Южного подъезда к Мценску Орловской области. Начальная цена подряда составляет 666,8 млн руб., что на 1,08% больше, чем на предыдущем конкурсе (659,7 млн руб.). Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Источники финансирования — федеральный и региональный бюджеты. Большую часть средств выделят в 2027 году.

Работы требуется выполнить в четыре этапа до 23 ноября 2027 года, как и на предыдущих торгах. Гарантия составит от года до восьми лет в зависимости от вида: самая длинная предоставляется на путепровод, самая короткая — на разметку термопластиком.

Подавать заявки на участие в конкурсе можно до 2 октября. Итоги планируют подвести 7 октября. Предыдущий тендер не состоялся из-за отсутствия заявок.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в апреле этого года контракт на реконструкцию Южного подъезда к Мценску стоимостью 646,3 млн руб. заключили с казанским ООО «Каздорстрой». Помимо победителя, на торги заявлялись еще три неназванных участника — они остановились на максимальной цене. По данным ЕИС «Закупки», контракт с «Каздорстроем» был расторгнут по взаимному соглашению сторон 24 июня. Данные об исполнении обязательств и оплате работ в системе отсутствуют.

Алина Морозова