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ККС Ростовской области рассмотрит вопросы полномочий трех судей

Квалификационная коллегия судей Ростовской области 18 сентября проведет заседание, в повестку которого включены три вопроса, связанные с полномочиями и ответственностью судей. Информация опубликована на сайте коллегии.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Два вопроса касаются дисциплинарных производств. Коллегия рассмотрит заключения по результатам проверок обращений в отношении судьи Октябрьского районного суда Ростова-на-Дону и судьи Красносулинского районного суда.

Кроме того, на заседании будет рассмотрено заявление мирового судьи судебного участка №5 Красносулинского судебного района о прекращении полномочий с 5 ноября. Заявление подано в соответствии с законом «О статусе судей в Российской Федерации».

Наталья Белоштейн

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