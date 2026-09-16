Раскрываем ценники: во сколько обойдется обновленный ESTEO EXLANTIX ET?

С наступлением осени автомобильный рынок традиционно оживает, предлагая покупателям долгожданные премьеры.

Фото: пресс-служба «Авто для Вас»

Одной из главных новостей сезона стал официальный старт продаж обновленного ESTEO EXLANTIX ET. Модель получила комплекс технологических и эргономических доработок, сохранив статус безусловного флагмана в сегменте премиальных подзаряжаемых гибридов.

Для тех, кто ценит практичность, передовые инженерные решения и уверенность на дороге без компромиссов, новинка представляет особый интерес. Давайте детально разберем, чем именно привлекает внимание обновленный кроссовер и почему эта осенняя премьера заслуживает самого пристального внимания.

Что изменилось в ESTEO EXLANTIX ET

При подготовке новой версии ESTEO EXLANTIX ET инженеры уделили особое внимание запросам российских владельцев. В результате автомобиль получил ряд новых решений, повышающих удобство эксплуатации. В перечень обновлений вошли:

Система дистанционной парковки с возможностью предварительного выбора парковочного места и управлением процессом с брелока.

Стальные прорезиненные накладки на педали.

Омыватель камеры заднего вида.

Увеличенный до 7 литров бачок стеклоомывателя.

Сертифицированное тягово-сцепное устройство с допустимой массой буксируемого прицепа до 1200 кг и вертикальной нагрузкой до 75 кг.

Эти обновления стали частью комплексной модернизации кроссовера под российские климатические и дорожные условия, что позволило обеспечить максимальный уровень комфорта и удобства эксплуатации ESTEO EXLANTIX ET как в городе, так и в длительных путешествиях.

Производительность и динамика: силовая установка кроссовера выдает внушительные 469 лошадиных сил и 634 Нм крутящего момента. Разгон до первой сотни занимает всего 4,8 секунды, обеспечивая абсолютную уверенность как в плотном городском потоке, так и при динамичных обгонах на трассе.

Запас хода без ограничений: будучи последовательным гибридом, модель эффективно решает извечную проблему дальности поездок. Общий запас хода достигает 1180 километров, позволяя совершать масштабные путешествия между городами без необходимости постоянного поиска зарядных станций или внеплановых остановок на АЗС.

Интеллектуальная адаптация к сезону: автомобиль получил расширенный зимний пакет, включающий интеллектуальное управление терморегуляцией батареи, полноценный обогрев всех сидений, рулевого колеса, лобового стекла и форсунок омывателя. Это особенно актуально с приближением холодов, когда каждая поездка должна начинаться с комфорта, а не с борьбы со льдом.

Комфорт бизнес-класса и современные технологии

Не меньше внимания уделено комфорту. Просторный салон ESTEO EXLANTIX ET выполнен с использованием натуральной кожи Nappa и высококачественных экологичных материалов. Все сиденья оснащены подогревом, вентиляцией и массажем, а переднее пассажирское кресло оборудовано режимом «нулевой гравитации», благодаря которому оно раскладывается до 120°. Атмосферу премиального пространства дополняют трехзонный климат-контроль, интеллектуальная система очистки и ионизации воздуха, встроенная ароматизация салона, а также комплекс из 24 технологий шумо- и виброизоляции, включая двойные акустические стекла и многослойные уплотнители дверей.

Пневматическая подвеска с адаптивными амортизаторами в реальном времени подстраивается под дорожное полотно, эффективно сглаживая любые неровности и создавая ощущение парения над дорогой. За безопасность отвечают около тридцати интеллектуальных электронных помощников вождения, которые берут на себя рутинные задачи в пробках и защищают от непредвиденных ситуаций на дороге.

Специальные финансовые условия и выгода

Важным фактором на старте продаж выступают привлекательные финансовые условия от официального дилерского центра ESTEO ЦЕНТР АВТО ДЛЯ ВАС. Клиенты обновленного кроссовера могут воспользоваться специальными предложениями:

Выгода до 1 085 000 * с учетом действующих госпрограмм.

Комфортный ежемесячный платеж по кредиту от 38 000 ** в месяц.

Специальные условия кредитования со ставкой от 0,01%**.

Расширенная гарантия на 8 лет или 200 000 км пробега, а также приятные подарки.

Заключение

Обновленный ESTEO EXLANTIX ET гармонично сочетает в себе взрывную динамику спорткара, практичность дальнобойного гибрида и бескомпромиссный уровень премиального комфорта. Успейте стать одним из первых обладателей брутального кроссовера в официальном дилерском центре ESTEO ЦЕНТР АВТО ДЛЯ ВАС ЮГ:

Краснодар, улица Горячеключевская, 4

+7(861)207-12-08

sale-adv-esteo.ru

*Цена указана на автомобиль EXLANTIX ET (Экслантикс Е Тэ) 2026 г.в. в комплектации 1.5T+40кВтч 4ПП ТОП г.c учетом скидки при сдаче старого автомобиля по программе Трейд-ин и до 925 000 (девятисот двадцати пяти тысяч) рублей государственной субсидии, предоставляемой в рамках программы льготного автокредитования. Государственная субсидия предоставляется физическим лицам в рамках программ льготного автокредитования Минпромторга России (на основании Постановления Правительства РФ № 364. **Диапазон полной стоимости кредита (займа) в % годовых: от 0,01% до 15,10%; процентная ставка (п.с.) по кредиту: от 0,01% до 15,10%; сумма кредита: от 300 000 до 9 000 000 рублей; срок кредита: от 12 до 60 месяцев; первоначальный взнос (п.в.): от 40 до 80%. Рекомендуем подробно ознакомиться со всеми условиями кредитования на сайте. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

https://sale-adv-esteo.ru/

ООО «Авто для Вас»