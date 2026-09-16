В Анапе продлили запрет на купание из-за шторма

На пляжах Анапы 16 сентября продлили временный запрет на купание. Ограничение связано со штормом и сильным донным течением в Черном море у побережья курорта. На спасательных вышках установили красные флаги, которые предупреждают об опасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Танюшин / Коммерсантъ Фото: Алексей Танюшин / Коммерсантъ

О продлении запрета сообщили в администрации Анапы. В управлении гражданской обороны и защиты населения призвали жителей и туристов соблюдать осторожность и не подвергать риску жизнь и здоровье.

«На пляжах Анапы продлен запрет на купание. 16 сентября в связи со штормом и сильным донным течением купание в море временно запрещено»,— сообщили в администрации курорта.

Также спасательные службы рекомендовали усилить контроль за детьми. Ограничение распространяется на пляжи Анапы и действует на период неблагоприятных погодных условий.

Ранее в Краснодарском крае было объявлено штормовое предупреждение. С 14 по 16 сентября в регионе прогнозировались ливни, грозы, град и порывы ветра до 20–23 м/с. В Сочи на этот период прогнозировался четырехбалльный шторм на море, а также смерчи и ливни.

Мария Удовик