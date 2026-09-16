В Анапе на пяти АЗС топливо отпускают только по топливным картам

В Анапе по состоянию на 09:30 16 сентября работают 27 автозаправочных станций. На пяти АЗС по решению собственников введены ограничения: топливо отпускают только по топливным картам и для специального транспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Еще на 16 заправках действуют ограничения по объему топлива, который можно заправить в бак. На восьми АЗС бензин АИ-92 и АИ-95 отпускают в объеме до 30 литров. Еще на четырех заправках ограничение в 40 литров установлено для АИ-92, АИ-95 и дизельного топлива.

На трех АЗС дизельное топливо отпускают в объеме до 50 литров, еще на пяти заправках ограничение для дизеля составляет 60 литров.

По состоянию на 09:30 бензин АИ-92 доступен на 19 АЗС Анапы, АИ-95 — на 16 заправках. Дизельное топливо есть на всех 27 работающих АЗС. Бензин АИ-100 временно отсутствует в продаже.

В администрации Анапы уточнили, что информация о наличии топлива актуальна на 09:30 16 сентября и в течение дня может меняться.

Жителей города призвали не закупать топливо впрок. По данным администрации, это должно помочь сохранить доступность топлива для всех водителей и сократить очереди на автозаправочных станциях.

Мария Удовик