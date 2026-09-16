В Махачкале из-за работ на ЛЭП отключили электричество на 31 улице

В Махачкале временно отключили электроснабжение в поселке Рыбников, а также частично в Узбекгородке и Нефтегородке. Ограничения затронули 31 улицу. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго Дагестана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Павел Смертин / Коммерсантъ Фото: Павел Смертин / Коммерсантъ

Специалисты службы воздушных линий Махачкалинских городских электрических сетей проводят работы на фидерах №22 и №42 подстанции «ГПП». Ветки деревьев удаляют для предотвращения повреждения проводов и аварийных отключений.

Электроснабжение планируется восстановить до 18:00 16 сентября. В зоне отключения находятся, в частности, улицы Салаватова, Степана Разина, Циолковского, Абубакарова, Коркмасова, Магомеда Гаджиева, Руставели, Имама Шамиля, Шейха Мухаммад Мухтара и Строителей.

Энергетики предупреждают, что перебои также возможны на прилегающих улицах и в переулках.

Наталья Белоштейн