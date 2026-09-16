Средний кредит наличными в КБР достиг 316 тысяч рублей

В августе 2026 года жители Кабардино-Балкарии и Северной Осетии оформляли одни из самых крупных кредитов наличными в России. По данным Объединенного кредитного бюро, средний размер кредита в КБР составил 316 тыс. руб., в Северной Осетии — 302 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По размеру среднего кредита Кабардино-Балкария заняла третье место среди российских регионов. Выше показатель был только в Москве — 366 тыс. руб. — и Санкт-Петербурге — 319 тыс. руб. Северная Осетия вошла в число регионов с наиболее крупными средними кредитами.

Самый длительный средний срок кредитования наличными в августе также зафиксировали в Кабардино-Балкарии — 59 месяцев, или четыре года и 11 месяцев. Для сравнения, в среднем по России этот показатель составил 30 месяцев. Самый короткий срок — 24 месяца — отмечен в Сахалинской области.

В целом в августе банки выдали россиянам 2,35 млн кредитов наличными. Это максимальный показатель с начала 2025 года. По сравнению с июлем количество выдач выросло на 4%, а в годовом выражении — на 40%.

Объем выдач также достиг максимального с начала 2025 года значения — 491,8 млрд руб. За месяц показатель вырос на 1%, а по сравнению с августом 2025 года — на 33%.

При этом средний размер кредита по России в августе снизился до 209 тыс. руб. против 216 тыс. руб. в июле. В августе 2025 года он составлял 220 тыс. руб. Средний срок кредита вырос за месяц с 29 до 30 месяцев, но остался ниже прошлогоднего значения в 37 месяцев.

Полная стоимость кредита наличными в августе составила 27,8%. В июле показатель был равен 28,8%, а в августе 2025 года — 29,1%.

За восемь месяцев 2026 года россияне оформили 16,33 млн кредитов наличными на общую сумму 3,31 трлн руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выдач выросло на 44%, а объем — на 63%. В январе—августе 2025 года банки выдали 11,33 млн кредитов на 2,03 трлн руб.

Наибольший спрос на кредиты наличными за восемь месяцев был зафиксирован на Чукотке: на каждые 100 жителей региона пришлось 27 новых кредитов. Наименьший показатель отмечен в Чечне — менее одного нового кредита на 100 жителей.

Мария Удовик