Внешнеторговый товарооборот Тюменской области увеличился почти на 14% за полгода

В первом полугодии 2026 года внешнеторговый товарооборот Тюменской области увеличился почти на 14%, сообщил в своих соцсетях губернатор Александр Моор. Одними из главных партнеров региона стали Китай, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Вьетнам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: канал губернатора Тюменской области Александра Моора в Max Фото: канал губернатора Тюменской области Александра Моора в Max

Господин Моор отметил, что представители некоторых из этих стран не в первый раз участвуют в международном промышленно-энергетическом форуме TNF, который сейчас проходит в Тюмени. «Второй год подряд белорусские компании демонстрируют свои разработки на TNF EXPO. Специалисты из Казахстана активно участвуют в технологических днях. Это подтверждает: интерес наших зарубежных партнеров есть, и он растет»,— сказал губернатор.

Меры поддержки экспортеров Александр Моор и глава Минпромторга Антон Алиханов обсудили на международной сессии TNF.

TNF проходит в Тюмени с 14 по 17 сентября, мероприятие впервые проводится в международном статусе. Главной темой форума в этом году стала «Нефтегазовая отрасль будущего: энергия лидерства»: мероприятия посвящены внедрению современных технологий и цифровых решений в отрасли. На TNF EXPO в этом году акцент сделан на промышленной робототехнике и беспилотных комплексах.

Ирина Пичурина