В Ставрополе суд рассмотрит дело о мошенничестве с продажей автомобилей из США

Промышленный районный суд Ставрополя рассмотрит уголовное дело о мошенничестве при покупке автомобилей из США. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Павел Кассин / Коммерсантъ Фото: Павел Кассин / Коммерсантъ

Следствие считает, что с 2021 по 2023 годы подсудимые оказывали посреднические услуги по приобретению машин из Америки, их растаможиванию, доставке в Россию и ремонту. При этом исполнять взятые обязательства фигуранты изначально не собирались, а полученные деньги присваивали. По версии правоохранителей, чтобы создать видимость исполнения договоренностей, клиентам передавали автомобили, внешне схожие с заказанными, но технически неисправные.

Согласно обвинению, материальный ущерб потерпевшим оценили на сумму более 25 млн руб. Судебное заседание назначено на 17 сентября.

Константин Соловьев