Троим жителям Краснодара дали сроки за удержание сотрудника ради увольнения

Краснодарский краевой суд изменил приговор троим жителям региона, осужденным за незаконное лишение свободы и самоуправство. Апелляционная инстанция сочла назначенное ранее наказание чрезмерно мягким и заменила условные сроки на реальные. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Речь идет о 63-летней Ольге Семеновой, 39-летнем Никите Панкратове и 36-летнем Артеме Ластовском. Ленинский районный суд Краснодара в ноябре 2025 года приговорил Семенову к 3 годам лишения свободы условно, а Панкратова и Ластовского — к 2 годам условно каждому.

Суд установил, что 26 января 2022 года осужденные в здании ООО «Екатеринодар» на ул. Чапаева в Краснодаре удерживали потерпевшего в кабинете директора и угрожали ему применением насилия, требуя написать заявление об увольнении по собственному желанию. После того как пострадавший написал заявление, ему позволили покинуть помещение.

Апелляционная инстанция удовлетворила представление прокурора и назначила Семеновой 3 года лишения свободы, Панкратову и Ластовскому — по 2 года. Все трое будут отбывать наказание в колонии-поселении.

Приговор вступил в законную силу.

Наталья Белоштейн