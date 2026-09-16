В Ростове осудили преступную группу за нелегальный оборот 12 тысяч литров спирта

Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор четырем местным жителям по делу о незаконном обороте более 12 тыс. л этилового спирта. Все фигуранты получили условные сроки, сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Установлено, что осенью 2023 года организатор группы, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, привлек четырех человек к систематической закупке, перевозке, хранению и продаже спирта без необходимой лицензии.

Один из участников занимался поиском поставщиков и предоставлял грузовой транспорт, другой сопровождал партии и оформлял поддельные документы, согласно которым спирт перевозился под видом антисептиков. Еще двое отвечали за выгрузку, хранение, доставку и сбыт продукции в Ростове и Шахтах.

Правоохранители изъяли 12,3 тыс. л этилового спирта в канистрах и пластиковых бутылках. Стоимость изъятой продукции превысила 876 тыс. руб.

Троим осужденным назначено от 2,5 до 3 лет лишения свободы условно, четвертому — 1,5 года условно. Испытательные сроки составили от 2 до 3 лет.

Суд также конфисковал у каждого осужденного по 175,4 тыс. руб. и автомобиль ГАЗ-3737, использовавшийся для перевозки спирта. Арест на Toyota Camry одного из осужденных сохранен до исполнения финансовых обязательств, на Lexus RX350 — до рассмотрения выделенного уголовного дела.

Приговор в законную силу не вступил.

Наталья Белоштейн