В Сочи ищут подрядчика для поисковых операций на вертолетах за 124 млн рублей

Госкорпорация по организации воздушного движения в России объявила закупку услуг по поисково-спасательному обеспечению в Сочи. Начальная цена контракта составляет 124,7 млн руб. Соответствующая информация опубликована на портале Госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

К дежурству планируется привлечь поисково-спасательные воздушные суда типа Ми-8МТВ, Ми-8АМТ и Ка-32. Дежурство будет осуществляться ежедневно в круглосуточном режиме с 1 ноября 2026 года по 31 октября 2028 года. Согласно проекту контракта, экипажи должны будут обеспечивать поиск и спасание воздушных судов, терпящих или потерпевших бедствие, их пассажиров и членов экипажей, а также людей, оказавшихся в бедственном положении на море. Помимо дежурства, предусмотрено участие в совместных ведомственных и межведомственных учениях и тренировках, в том числе на десантирование спасателей совместно со спасательными парашютно-десантными группами.

Совокупный объем дежурства за весь срок действия договора составит 17,5 тыс. часов. В частности, более 1,4 тыс. часов в 2026 году, 8,7 тыс. часов — в 2027 и 7,3 тыс. часов — в 2028 году. Объем тренировочных полетов за тот же период — 60 часов: 5 часов в 2026 году, 30 часов в 2027 и 25 часов в 2028. Ежемесячный налет в рамках тренировок рассчитан исходя из 2,5 часа в месяц, однако может варьироваться в зависимости от текущих планов и графиков подготовки экипажей и спасательных парашютно-десантных групп, но не должен превышать установленного годового лимита.

Сегодня, 16 сентября, заканчивается срок подачи заявок.

Константин Соловьев