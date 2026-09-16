В Ростове нашли подрядчика для реконструкции моста на Сарьяна за 62,7 млн рублей
В Ростове определен подрядчик на реконструкцию моста через реку Кизитеринку по улице Сарьяна. Стоимость работ составит 62,7 млн руб., следует из материалов госзакупки.
Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ
Начальная цена контракта составляла 63,12 млн руб. В аукционе участвовала одна заявка, победитель предложил выполнить работы почти на 0,5 млн руб. дешевле первоначальной стоимости.
Согласно материалам обследования, мост находится в неудовлетворительном состоянии: на сооружении выявлены серьезные повреждения и отслоение защитного слоя бетона. В рамках реконструкции существующий мост полностью демонтируют и построят новый.
На период работ подрядчик должен возвести временный автодорожный мост со съездами, чтобы сохранить движение по улице Сарьяна. Завершить реконструкцию планируется до 1 октября 2027 года.