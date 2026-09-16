В Ростове нашли подрядчика для реконструкции моста на Сарьяна за 62,7 млн рублей

В Ростове определен подрядчик на реконструкцию моста через реку Кизитеринку по улице Сарьяна. Стоимость работ составит 62,7 млн руб., следует из материалов госзакупки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

Начальная цена контракта составляла 63,12 млн руб. В аукционе участвовала одна заявка, победитель предложил выполнить работы почти на 0,5 млн руб. дешевле первоначальной стоимости.

Согласно материалам обследования, мост находится в неудовлетворительном состоянии: на сооружении выявлены серьезные повреждения и отслоение защитного слоя бетона. В рамках реконструкции существующий мост полностью демонтируют и построят новый.

На период работ подрядчик должен возвести временный автодорожный мост со съездами, чтобы сохранить движение по улице Сарьяна. Завершить реконструкцию планируется до 1 октября 2027 года.

Вячеслав Рыжков