Бронирования отелей в Ставропольском крае снизились на 5%

Объем бронирований отелей в Ставропольском крае в последние две недели снизился на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Регион вошел в десятку наиболее востребованных направлений у россиян для поездок в ближайшие три месяца, следует из данных платформы для отелей TravelLine.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Дудин / Коммерсантъ Фото: Евгений Дудин / Коммерсантъ

Ставропольский край оказался одним из регионов с наименьшим снижением спроса среди направлений, вошедших в топ-10. В целом по России объем бронирований с начала сентября сократился на 9% год к году.

Наибольшую долю бронирований традиционно обеспечивают Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край. При этом, в Краснодарском крае спрос снизился на 24%, тогда как в Москве и Санкт-Петербурге — на 1% и 2% соответственно.

По данным TravelLine, средняя стоимость бронирования двухместного номера по России с начала сентября снизилась примерно на 1%, до 9,17 тыс. руб.

Наталья Белоштейн