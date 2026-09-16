Бронирования отелей в Ставропольском крае снизились на 5%
Объем бронирований отелей в Ставропольском крае в последние две недели снизился на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Регион вошел в десятку наиболее востребованных направлений у россиян для поездок в ближайшие три месяца, следует из данных платформы для отелей TravelLine.
Фото: Евгений Дудин / Коммерсантъ
Ставропольский край оказался одним из регионов с наименьшим снижением спроса среди направлений, вошедших в топ-10. В целом по России объем бронирований с начала сентября сократился на 9% год к году.
Наибольшую долю бронирований традиционно обеспечивают Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край. При этом, в Краснодарском крае спрос снизился на 24%, тогда как в Москве и Санкт-Петербурге — на 1% и 2% соответственно.
По данным TravelLine, средняя стоимость бронирования двухместного номера по России с начала сентября снизилась примерно на 1%, до 9,17 тыс. руб.