В Дагестане без транспортного сообщения остался поселок из-за размытия опоры моста

По состоянию на утро 16 сентября, один населенный пункт в Дагестане остается без транспортного сообщения. В Тляратинском районе из-за размыва опоры и деформации пролетного строения моста прервано сообщение с селом Талцух. На месте ведутся работы по устройству временной переправы. Об этом сообщили в ГКУ «Дагестанавтодор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Кроме того, движение ограничено на нескольких региональных дорогах. В Гергебильском районе временно закрыт проезд по Красному мосту на дороге «Граница Чеченской Республики — Ботлих – Хунзах – Араканская площадка». Ведутся аварийно-восстановительные работы, движение перенаправлено по альтернативным маршрутам.

На участке дороги «Мамраш – Ташкапур – Араканский мост» в Гергебильском районе также действует ограничение движения. Для легковых автомобилей организован объезд через уличную дорожную сеть села Кикуни, грузовой транспорт направляется через Ташкапур и Гергебиль.

В Лакском районе на этой же дороге движение организовано по временной схеме с периодическими закрытиями на время проведения работ.

Наталья Белоштейн