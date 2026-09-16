В Самаре продлили ограничения движения на перекрестке улиц Волгина и Аэродромной

На перекрестке ул. Волгина и Аэродромной продлили ограничения движения транспорта , включая средства индивидуальной мобильности, до 30 сентября. До окончания всех работ поворот на ул. Волгина невозможен. Об этом сообщает администрация Самары.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В ведомстве уточняют, что остановка и парковка транспорта в районе указанного перекрестка также запрещены до конца сентября. Ограничения связаны с подготовкой инженерной инфраструктуры Самары к предстоящему отопительному сезону, продолжается реконструкция теплосетей.

Маршруты общественного транспорта через участок ремонта теплотрассы не проходят.

Руфия Кутляева