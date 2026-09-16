Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко оценил внедрение IT-решений на Среднем Урале

Губернатор Свердловской области Денис Паслер и заместитель председателя правительства РФ – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко обсудили внедрение IT-решений в ключевые сферы экономики региона. Об этом рассказали в областном департаменте информационной политики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Встреча состоялась в Институте радиоэлектроники и информационных технологий УрФУ, где начал работу центр цифровых технологий «Школа 21». Здесь будут изучать технологии в микроэлектронике, искусственный интеллект, анализ данных и цифровое сопровождение технологических процессов. Денис Паслер отметил, что сейчас ИИ в Свердловской области применяется в здравоохранении, образовании, госуправлении, на производствах и в других сферах. Так, в деревообрабатывающей промышленности с помощью ИИ выявляются внешние и скрытые дефекты. Уральские компании также разрабатывают единую автоматизированную систему управления технологическими процессами с глубокой автоматизацией.

«Одним из ключевых направлений остается внедрение искусственного интеллекта в государственные услуги и сервисы. Для масштабирования таких решений необходимы соответствующие вычислительные мощности и центры обработки данных. В Екатеринбурге уже построен современный дата-центр. Важно и дальше наращивать темпы создания цифровой инфраструктуры, чтобы обеспечивать внедрение новых технологий и решений»,— сказал Дмитрий Григоренко.

Ирина Пичурина