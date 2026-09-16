В Севастополе за сутки нейтрализовали 8 беспилотников

В Севастополе за минувшие сутки нейтрализовали восемь беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По его словам, в результате атак никто не пострадал, городская инфраструктура не получила повреждений. В отражении атаки участвовали военнослужащие, авиация и мобильные огневые группы.

Господин Развожаев призвал жителей не приближаться к обнаруженным беспилотникам или их фрагментам и сообщать о них по номеру 112.

Наталья Белоштейн