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В Севастополе за сутки нейтрализовали 8 беспилотников

В Севастополе за минувшие сутки нейтрализовали восемь беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По его словам, в результате атак никто не пострадал, городская инфраструктура не получила повреждений. В отражении атаки участвовали военнослужащие, авиация и мобильные огневые группы.

Господин Развожаев призвал жителей не приближаться к обнаруженным беспилотникам или их фрагментам и сообщать о них по номеру 112.

Наталья Белоштейн

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