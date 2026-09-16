Кубань сохраняет место в тройке лидеров по бронированиям гостиниц

Объем бронирований гостиниц в России с начала сентября снизился на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя стоимость двухместного номера сократилась примерно на 1%, до 9,17 тыс. руб., следует из данных платформы для отелей TravelLine, которые приводит Российский союз туриндустрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

Спрос на гостиницы категорий 4–5 звезд снижается менее заметно — на 4%, тогда как объем бронирований объектов категорий 2–3 звезды сократился не менее чем на 14%. Почти половина всех бронирований приходится на Москву, Санкт-Петербург и Краснодарский край — 22,4%, 14% и 11,6% соответственно.

При этом Краснодарский край демонстрирует наиболее заметное снижение спроса среди трех крупнейших гостиничных рынков: объем бронирований здесь сократился на 24% год к году. В Москве и Санкт-Петербурге падение составило 1 и 2% соответственно.

В десятку регионов с наибольшим объемом бронирований на ближайшие три месяца также вошли Московская область, Татарстан, Свердловская, Нижегородская и Новосибирская области, Ставропольский и Приморский края. Рост спроса зафиксирован только в Новосибирской области — на 16%, и Приморском крае — на 17%.

В целом положительную динамику преимущественно демонстрируют регионы Сибири и Дальнего Востока. В Алтайском крае объем бронирований вырос на 18%, в Амурской области — на 16%, Забайкальском и Камчатском краях — на 24% и 20% соответственно, в Магаданской области — на 12%, в Новосибирской — на 16%.

Наибольшее снижение показателя зафиксировано в Крыму — на 64% и Калмыкии — на 42%. Лидером по росту стала Тверская область, где объем бронирований в среднем увеличился на 37%. На октябрь прирост достигает 93%, на ноябрь — 49%, на декабрь — 58%. В РСТ связывают динамику в регионе в том числе с вводом в прошлом году новых гостиниц категорий 4–5 звезд на курорте Завидово и развитием туристической инфраструктуры.

Более 42% всех бронирований совершают жители Москвы и Московской области. Далее следуют Санкт-Петербург с долей 7,3%, Новосибирская область — 3,6%, Свердловская — 3,1%, Хабаровский край — 2,8%, Краснодарский край — 2,7%, Ростовская область — 2,6% и Нижегородская область — 2,2%.

Вячеслав Рыжков