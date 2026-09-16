На МФМ в Екатеринбурге представили новый знак парковки для многодетных семей

В Екатеринбурге на Международном фестивале молодежи (МФМ) показали новый знак парковки для многодетных семей, сообщили в Министерстве транспорта России. На центральной экспозиции Минтранса первый замминистра транспорта Константин Пашков представил знак вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: минтранс РФ Фото: минтранс РФ

В июле ведомство проводило голосование среди подписчиков своего Telegram-канала — были представлены семь вариантов нового знака. В опросе приняли участие почти 4 тыс. человек: победителем стал вариант, набравший 46% голосов.

«В настоящее время Минтранс работает над корректировкой ПДД. Следующим этапом внесут необходимые изменения в соответствующий ГОСТ. После этого новый знак сможет появиться на улицах страны и стать частью большого проекта по созданию комфортной и семейно-ориентированной городской среды»,— говорится в сообщении.

Международный фестиваль молодежи проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. В нем участвуют 10 тыс. молодых людей из 191 страны, включая 5 тыс. представителей России и столько же зарубежных гостей в возрасте до 35 лет. Мероприятие посетил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, а президент России Владимир Путин выступил с видеообращением для участников и гостей фестиваля. На МФМ ожидается приезд главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Ирина Пичурина