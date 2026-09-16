Власти ищут подрядчика для очистных сооружений в Новороссийске за 17,4 млрд рублей

В Краснодарском крае объявлен конкурс на реконструкцию очистных сооружений канализации «Алексино» в Новороссийске. Начальная цена контракта составляет 17,43 млрд руб., следует из материалов госзакупки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Проект предусматривает комплексную реконструкцию сооружений производительностью 120,72 тыс. куб. м сточных вод в сутки. На объекте планируется построить комплексы биологической очистки, включая аэротенки, первичные и вторичные отстойники, насосные и воздуходувные станции. Также предусмотрены сооружения механической очистки и ультрафиолетового обеззараживания, цех обезвоживания осадка и установки для его термической обработки.

В рамках проекта также должен быть построен глубоководный выпуск — трубопровод для отвода очищенных сточных вод. Его длина составит около 1,65 км, диаметр — 1,2 м. Подготовительные работы включают демонтаж 11 иловых площадок, трубопроводов, колодцев, дорожного покрытия и ряда существующих сооружений.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 октября. Закупку разместила дирекция государственных закупок Краснодарского края.

Реализация проекта была приостановлена после расторжения контракта с прежним подрядчиком. В июле глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщал, что для продолжения работ определен новый подрядчик, а муниципалитет ожидает финансирования для заключения договора на разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ.

Вячеслав Рыжков