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В результате ДТП с тралом на Ростовском шоссе в Краснодаре погиб человек

В Краснодаре на Ростовском шоссе произошло ДТП с летальным исходом. Водитель автомобиля Volkswagen выехал на полосу встречного движения и столкнулся с тралом, сообщили в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

Пассажир легкового автомобиля скончался на месте до приезда скорой помощи. Водитель Volkswagen и еще один пассажир были госпитализированы.

Обстоятельства аварии устанавливаются. Подробности происшествия правоохранители обещали сообщить дополнительно.

Вячеслав Рыжков

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