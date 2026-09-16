В результате ДТП с тралом на Ростовском шоссе в Краснодаре погиб человек

В Краснодаре на Ростовском шоссе произошло ДТП с летальным исходом. Водитель автомобиля Volkswagen выехал на полосу встречного движения и столкнулся с тралом, сообщили в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

Пассажир легкового автомобиля скончался на месте до приезда скорой помощи. Водитель Volkswagen и еще один пассажир были госпитализированы.

Обстоятельства аварии устанавливаются. Подробности происшествия правоохранители обещали сообщить дополнительно.

Вячеслав Рыжков