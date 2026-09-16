В Краснодаре утром 16 сентября работают 85 АЗС

В Краснодаре утром 16 сентября работают 85 автозаправочных станций. Бензин АИ-92 доступен на 50 АЗС, АИ-95 — на 47, АИ-100 — на шести, дизельное топливо — на 83 заправках, сообщили в муниципальном центре управления города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Топливо отпускают на АЗС сетей «Роснефть», «Лукойл», «Газпром», «Газпромнефть», Rusoil, «Татнефть», «СитиОйл», Teboil, «Уфимнефть», Atan, «КТК», «Ирбис», PNB, «Сивнефть», «ЮНК», «Партнер», «ОПТИ», Petrol и «Юпитер К». Заправки работают, в частности, на Уральской, Московской, Дзержинского, Российская, Ростовском шоссе, Мачуги, Красных Партизан, Западном и Восточном обходах, а также на других улицах города и подъездах к Краснодару.

На ряде АЗС по решению собственников действуют ограничения на отпуск топлива — его наливают только непосредственно в баки автомобилей. Еще 21 заправка временно не отпускает топливо, девять объектов закрыты на ремонт или ребрендинг.

В МЦУ уточнили, что информация о наличии топлива на автозаправках может меняться в течение дня.

Вячеслав Рыжков