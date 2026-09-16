В Новороссийске топливо отпускают на 29 АЗС с ограничениями

По состоянию на 9:00 16 сентября в Новороссийске топливо отпускают на 29 автозаправочных станциях. На всех работающих АЗС по решению собственников действуют ограничения: топливо продают только в баки автомобилей и не более 30, 40, 50 или 60 литров на одну машину в зависимости от станции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

АИ-100 в городе сейчас нет. АИ-95 доступен на трех АЗС, АИ-92 — на пяти, дизельное топливо — на всех 29 работающих станциях.

На АЗС «Роснефти» дизельное топливо доступно на проспекте Дзержинского, в Цемдолине на улице Ленина, в селе Кирилловка и поселке Верхнебаканском. В Цемдолине также продают АИ-92, а АИ-95 отпускают по топливным картам и для специального транспорта.

На АЗС «Лукойла» дизельное топливо доступно, кроме станции в Верхнебаканском. На АЗС «Газпрома» в станице Натухаевской есть АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо, станция работает до 22:00.

На двух АЗС «Газпромнефти» в Гайдуке и на станции на Сухумском шоссе доступно дизельное топливо. На АЗС Rusoil в Цемдолине продают АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо, станция работает до 23:00. На АЗС «Татнефти» в Верхнебаканском доступны все три вида топлива, на всех АЗС «Уфим-нефти» — дизельное топливо.

На станции PNB в Кирилловке дизельное топливо доступно для всех, АИ-92 и АИ-95 — по картам PNB. Технический перерыв проходит с 23:45 до 00:10. АИ-92 и дизель также есть на АЗС «Кристина» на улице Шиллеровской, дизель — на АЗС ООО «ВАМ» на Сухумском шоссе.

На АЗС «Роснефти» в Цемдолине рядом с развязкой топливо отпускают только специальному транспорту и по топливным картам. Такие же ограничения действуют на АЗС «Лукойла» в Верхнебаканском. Жителей просят не посещать эти станции. Еще пять АЗС временно не отпускают топливо.

Мария Удовик