В Краснодаре таможенники пресекли контрабанду более 1 кг сильнодействующего вещества

Краснодарские таможенники совместно с сотрудниками Сибирской оперативной таможни и Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Краснодарскому краю пресекли контрабанду более 1 кг сильнодействующего вещества. Его обнаружили в международном экспресс-курьерском отправлении из Казахстана, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В рамках таможенного контроля специалисты изъяли посылку в пункте выдачи заказов в Краснодаре. Внутри международного груза находился прозрачный полимерный пакет с кристаллическим порошкообразным веществом.

Экспертиза подтвердила, что в посылке находилось более 1 кг сильнодействующего вещества. Оно включено в список веществ, подлежащих контролю в России.

«Экспертное исследование подтвердило содержание сильнодействующего вещества массой более 1 кг, которое включено в соответствующий список веществ, подлежащих контролю в Российской Федерации»,— сообщил заместитель начальника Краснодарской таможни Дмитрий Дрожжин.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий таможенники установили получателя международного отправления. Им оказался молодой человек 2007 года рождения. По данным таможни, он был заказчиком и конечным получателем груза.

Злоумышленник полностью признал вину и сообщил, что заказал препарат для личных целей.

Краснодарская таможня возбудила уголовное дело по ч. 1.1 ст. 226.1 УК РФ о контрабанде сильнодействующих веществ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет со штрафом до 1 млн руб.

Материалы уголовного дела передали в Следственное управление УМВД России по Краснодару.

Мария Удовик