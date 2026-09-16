В Тольятти вынесен приговор за попытку заказа тройного убийства на фоне развода

Автозаводский районный суд Тольятти приговорил местного жителя к 11 с половиной годам лишения свободы за организацию приготовления к убийству трех человек и незаконный оборот оружия. Фигурант признан виновным по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п.п. «а», «з» ч. 2 ст. 105 и ч. 1 ст. 222 УК РФ, сообщили в прокуратуре 16 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Чуботин / Коммерсантъ Фото: Кирилл Чуботин / Коммерсантъ

По данным суда, мотивом преступления стал затяжной бракоразводный процесс и спор о разделе имущества. Мужчина решил расправиться с бывшей супругой, ее братом и их общим знакомым. Для реализации плана он привлек исполнителя, пообещав вознаграждение в 7 млн рублей, передал оружие и выплатил аванс — 500 тыс. рублей. В качестве подтверждения исполнения заказа фигурант требовал фотоотчет.

Преступление удалось предотвратить благодаря действиям самого наемного лица: он предупредил потенциальных жертв, добровольно обратился в полицию, сдал оружие с боеприпасами и согласился участвовать в оперативно-разыскных мероприятиях. Во время оперативных действий заказное убийство было инсценировано — после этого заказчика задержали.

На процессе фигурант уголовного дела вину не признал, заявив, что оружие и фотоматериалы ему подбросили. Приговор пока не вступил в силу.

Георгий Портнов