Аэропорт Сочи готов принять 200 рейсов и 34 тысячи пассажиров

Аэропорт Сочи работает без ограничений и обслуживает рейсы по фактическому расписанию. В аэропорту отсутствуют скопления пассажиров, регистрация, предполетный контроль и посадка выполняются в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Сочи Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

Согласно суточному плану, воздушная гавань должна обслужить 100 рейсов на прилет и 109 — на вылет. Пассажиропоток ожидается на уровне более 34 тыс. человек.

Расписание авиакомпаний корректируется с учетом ограничений воздушного пространства, введенных в последние сутки. Из-за этого возможны переносы, отмены и объединение рейсов.

Наталья Белоштейн