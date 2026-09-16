Более 200 рейсов запланировали в аэропорту Сочи на 16 сентября

Аэропорт Сочи 16 сентября работает без ограничений и обслуживает рейсы по фактическому расписанию. В течение суток воздушная гавань планирует принять и отправить более 200 рейсов и обслужить свыше 34 тыс. пассажиров, сообщает пресс-служба воздушной гавани курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Сочи Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

Суточный план предусматривает 100 рейсов на прилет и 109 рейсов на вылет. В аэропорту сообщили, что в общей зоне и зоне ожидания вылета ситуация спокойная, скоплений пассажиров нет. Все операции — от регистрации до посадки — выполняются в штатном режиме.

При этом авиакомпании корректируют расписание из-за ограничений воздушного пространства, которые вводились в последние сутки. В аэропорту предупредили, что возможны переносы, отмены и объединения рейсов.

Пассажирам рекомендуют заранее уточнять статус своего рейса у авиакомпании перед поездкой в аэропорт. Также информацию об изменениях можно получить из аудиообъявлений в терминале, на электронных табло и информационных экранах, а также на официальных сайтах авиакомпании и аэропорта Сочи.

Ранее сообщалось, что утром 16 сентября в аэропорту Сочи задерживались около 100 рейсов. После снятия временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов вылета ожидали 53 самолета, еще 45 рейсов задерживались на прилет.

В последние дни в аэропорту Сочи регулярно вводили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Последние ограничения действовали около шести часов — с 21:34 15 сентября до 03:32 16 сентября. После их снятия аэропорт возобновил прием и выпуск воздушных судов, однако из-за накопившихся задержек сформировалась очередь из рейсов на вылет и прилет.

Росавиация сообщила о снятии ограничений утром 16 сентября. В ведомстве уточнили, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

Мария Удовик