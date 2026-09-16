Локация у воды – не просто романтика, а лучший сценарий для жизни

Утренний туман над водой, чашка кофе на балконе, блики солнца на волнах… Красиво? Безумно! Но в этот момент внутренний прагматик обычно вздыхает: «Ну, это только в отпуске. А в реальной жизни мне нужно на работу, возить детей в секции и стоять в пробках».

А что, если выбирать больше не нужно? Современная урбанистика доказала: близость к воде – это вполне осязаемый комфорт, здоровье и, пожалуй, лучший сценарий для ежедневной жизни. Давайте разберем, почему нас так тянет к воде и как федеральный девелопер Унистрой превратил эту мечту в реальность прямо в Перми.

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Вода меняет не картинку, а привычки

Когда набережная или бульвар – это часть повседневного пути от дома до магазина, у жителей сама собой перестраивается структура дня. Пробежка утром вместо пролистывания ленты, вечерний велосипед вместо дивана, кофе с видом на воду вместо кухонного окна во двор-колодец. Через полгода-год человек нередко замечает, что стал больше двигаться и меньше нервничать, – и вода в этом сыграла роль тихого, но постоянного стимула.

ЖК Причал: курорт на первой линии Камы

Этот проект на правом берегу Камы – редкий для Перми формат. Вместо высоток здесь строят уютные малоэтажные дома в окружении густого соснового бора. Природные оттенки фасадов идеально вписываются в пейзаж, поэтому комплекс выглядит очень спокойно и гармонично.

Как здесь устроена жизнь:

• Абсолютный комфорт для прогулок: во дворах нет никаких ступеней и бордюров. С коляской или велосипедом можно беспрепятственно добраться от самой двери подъезда до пешеходного бульвара, который ведет прямо к воде. Дополнительное преимущество – наличие бесшумных лифтов в каждом подъезде, что делает перемещение максимально удобным для семей с детьми и маломобильных жителей.

• Все под рукой: в квартале будет свой детский сад, а на первых этажах откроются уютные кофейни, офисы и развивающие центры для малышей. Решать бытовые вопросы можно не выезжая из района.

• Продуманное зонирование для отдыха и спорта: общественные пространства организованы по принципу органичного соседства. Разновозрастные детские площадки дополнены тихими лаунж-зонами для взрослых. Для любителей активного образа жизни предусмотрены спортивные площадки и зоны воркаута, а прогулочный бульвар станет идеальным местом для ежедневных спокойных прогулок на свежем воздухе.

Близость к реке и уединенная атмосфера загородного курорта в черте города превращают каждый вечер на первой линии Камы в настоящее эстетическое удовольствие.

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Юбилейный повод изменить жизнь: розыгрыш квартир!

Покупка жилья в ЖК Причал – это и так умная инвестиция в дефицитную землю у воды. Но прямо сейчас у вас есть повод познакомиться с девелопером поближе.

В этом году Унистрой отмечает 30 лет! В честь своего юбилея девелопер разыгрывает сразу три квартиры стоимостью 10 млн рублей каждая!

Участвовать может каждый, даже если вы пока не планировали крупную покупку:

• Для тех, кто просто хочет испытать удачу: вам не нужно ничего покупать. Достаточно просто зарегистрироваться в розыгрыше и выполнить несколько простых заданий, и вы уже в игре!

• Для покупателей квартир: если вы решите приобрести жилье в пермских комплексах до 10 декабря, вы автоматически получите билеты для участия в розыгрыше. Больше билетов – выше шансы на победу!

Важный юридический момент: по закону налог на такой выигрыш составляет 35%. Но Унистрой полностью забирает эти расходы на себя и оплачивает налог за победителей. Победитель получает квартиру без каких-либо скрытых трат и головной боли.

Итог простой

Выбирая квартиру у воды, покупатель выбирает не вид, а сценарий: меньше стресса, больше движения, и рутинные вещи вроде дороги до дома или утреннего кофе становятся чуть приятнее почти без усилий. ЖК Причал раскрывает эту идею через полное растворение в природе на первой линии Камы, доказывая: локация у воды сегодня перестает быть недосягаемой привилегией и становится осознанным выбором в пользу собственного комфорта.

ООО «ПермьСтандарт» ИНН 5906171822.

Застройщик: ООО СЗ СТРОЙ РЕГИОН ХОЛДИНГ.

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