Тюменцев обвинили в хищении цепей у мужчин из клубов почти на 1 млн

В Тюмени полицейские задержали троих жителей по подозрению в серии краж золотых украшений у посетителей ночных заведений, сообщили в МВД России. В их отношении возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

По версии следствия, преступная группа действовала с июня по сентябрь, совершив пять хищений по отработанной схеме. Так, 48-летний тюменец в клубах выискивал одиноких подвыпивших мужчин с массивными золотыми украшениями. О них он сообщал двум сообщницам в возрасте 26 и 27 лет. Старшая подвозила напарницу к нужному заведению, где она знакомилась на танцполе с будущей жертвой. Затем она предлагала продолжить вечер в съемной квартире или отеле, продолжала наливать алкоголь и, дождавшись, когда мужчина уснет, снимала с него золото и исчезала на машине с сообщниками.

Похищенные украшения быстро продавались на рынках или случайным покупателям, а выручка делилась между участниками группы. Общий материальный ущерб составил около 1 млн руб. В момент задержания у фигурантов изъяли одну из украденных цепочек, которая будет возвращена владельцу. Фигуранты находятся под подпиской о невыезде.

Ирина Пичурина