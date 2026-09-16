Доля ипотечных сделок с новостройками в Краснодаре достигла 85%

В Краснодаре 85% сделок на рынке новостроек в первом полугодии 2026 года заключались с привлечением ипотеки. По этому показателю краевой центр занял первое место среди крупнейших рынков страны, пишет «РИА Недвижимость» со ссылкой на исследование bnMAP.pro и фонда «Росконгресс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Тихомиров / Коммерсантъ Фото: Станислав Тихомиров / Коммерсантъ

Второе место по доле ипотечных сделок занял Омск. Там с использованием жилищных кредитов проходило 82% сделок с новостройками. Далее в рейтинге оказались Московская область, Красноярск и Уфа — в каждом из этих регионов доля ипотечных сделок составила 77%.

Наименьшая доля сделок с привлечением ипотеки в новостройках в январе—июле 2026 года зафиксирована в Калининграде — 51%. В Казани показатель составил 55%, в Москве — 56%, в Санкт-Петербурге — 57%, в Самаре — 63%.

Всего по итогам первого полугодия ипотека обеспечивала не менее 80% сделок с новостройками только в двух из 23 рассмотренных локаций. Еще в семи локациях доля ипотечных сделок составляла не менее 75%. В первом квартале таких локаций было больше: 80% и более сделок с ипотекой приходилось на шесть территорий, а 75% и более — на 13.

Эксперты, опрошенные авторами исследования, отмечают, что ипотека остается основным механизмом приобретения жилья в новостройках. При этом, по их оценке, усиливается концентрация рынка жилищного кредитования.

По словам сооснователя bnMAP.pro Сергея Лобжанидзе, по объему ипотечных сделок лидирует Сбербанк. На большинстве рынков, по его словам, преимущество банка является значительным.

В первом полугодии доля Сбербанка в ипотечных сделках достигла 83,7% в Воронеже, 78,1% в Ростове-на-Дону, 75,5% в Краснодаре, 73,6% в Приморском крае и 73,5% в Красноярске. Минимальная доля банка зафиксирована в Калининграде — 49,9%.

Мария Удовик