В Дону за сутки спасли троих утопающих

В Ростовской области за прошедшие сутки, 15 сентября, в Дону спасли трех утопавших. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В Ростове-на-Дону специалисты подразделения спасли из реки Дон мужчину, который пытался ее переплыть. Пострадавшего доставили на берег — он отказался от медицинской помощи. В Азовском районе, на хуторе Коса, вытащили двух мужчин также из акватории Дона. В медицинской помощи они не нуждались.

По итогам прошедших суток подразделения МЧС ликвидировали 12 техногенных пожаров, 14 загораний сухой растительности и мусора, а также последствия четырех дорожно-транспортных происшествий. Всего к работе привлекались 160 специалистов и 40 единиц техники МЧС.

Константин Соловьев