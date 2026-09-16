СКФУ вложил около 10 млн рублей в разработку молочного кальция

Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) и его индустриальный партнер — молочный комбинат «Ставропольский», инвестировали около 10 млн руб. в разработку технологии переработки молочного кальция. Вывести продукт на рынок планируется до конца 2026 года. Об этом в интервью «РБК ТВ Юг» сообщил директор центра биотехнологического инжиниринга СКФУ Георгий Анисимов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Молочный кальций образуется как побочная фракция при очистке сыворотки и производстве лактозы. Ученые разрабатывают технологию его переработки в кормовой продукт для сельского хозяйства. В состав будущей кормовой добавки войдут лактулоза и фосфат кальция молочного происхождения.

По словам господина Анисимова, кальций востребован в животноводстве, в частности, для птицеводства, поскольку необходим для формирования яичной скорлупы. Разработчики также рассматривают возможность использования молочного кальция при производстве традиционных молочных продуктов, включая творог.

Переработка побочной фракции позволит индустриальному партнеру получить дополнительный продукт, а также снизить затраты, связанные с очисткой промышленных стоков, отметил ученый.

Центр биотехнологического инжиниринга СКФУ также работает над разработкой молока для бариста, которое планируется вывести на рынок в конце 2027 года. Кроме того, специалисты рассматривают проект по отправке кефирного грибка на Международную космическую станцию для изучения его потенциального применения в обеспечении микробиома космонавтов.

По оценке господина Анисимова, общий объем проектного финансирования центра биотехнологического инжиниринга СКФУ составляет около 1,5-2 млрд руб., из которых порядка 500 млн руб. приходится на бюджетные средства.

Наталья Белоштейн