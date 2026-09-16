В Кольцово завершили ремонт привокзальной площади

В Екатеринбурге завершился ремонт привокзальной площади аэропорта Кольцово, сообщили в пресс-службе аэропорта. В рамках благоустройства обновили асфальт на площади более 11 тыс. кв. м, в том числе на парковке.

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На площади появилась детская площадка перед терминалом В: на ней установили игровой комплекс с горкой и различными качелями, оборудовали специальным напольным покрытием. Также у аэропорта высадили газоны и посыпали их мульчей, высадили деревья и кустарники. В пешеходной зоне расставлены скамейки и городские качели — здесь также сделали ландшафтное освещение.

Работы по реконструкции площади у Кольцово начались в июле. Проект обновления разработало архитектурное бюро Bitus. Работы проходили в несколько этапов.

Ирина Пичурина