Ростов направит 479,6 млн рублей на ликвидацию свалочных очагов в 2026 году

Власти Ростова-на-Дону в 2026 году направят 479,6 млн руб. на ликвидацию свалочных очагов, расходы на которые не включены в единый тариф на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Об этом сообщил РБК «Ростов» со ссылкой на данные пресс-службы городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Объем финансирования снизился на 6,4% по сравнению с 2025 годом, когда на эти цели было предусмотрено 512,7 млн руб.

По данным администрации, с начала 2026 года в Ростове собрано и вывезено более 35 тыс. т отходов со свалочных очагов. Они образуются из-за несанкционированного складирования растительных и строительных отходов.

В ведомстве отмечают, что в связи с сезонностью сейчас на таких площадках преобладают отходы растительного происхождения — ветки, стволы деревьев, листва и другие подобные материалы.

Наталья Белоштейн