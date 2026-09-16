В Краснодаре восстановили движение после обрушения трубы котельной

В Краснодаре восстановили движение автотранспорта на участке улицы Восточно-Кругликовской, который ранее перекрыли из-за обрушения дымовой трубы котельной. Работы по демонтажу конструкции полностью завершены, сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

«Работы по демонтажу трубы полностью завершены. Проезд автотранспорта обеспечен»,— говорится в сообщении ведомства.

Обрушение трубы произошло на проезжую часть улицы Восточно-Кругликовской. После происшествия движение транспорта на участке ограничили. На месте специалисты проводили работы по демонтажу конструкции, после завершения которых проезд для автомобилей восстановили.

О происшествии ранее сообщали в единой дежурно-диспетчерской службе Краснодара. По данным службы, труба котельной обрушилась непосредственно на проезжую часть, из-за чего потребовалось временно ограничить движение транспорта.

Мария Удовик