На Дону суд рассмотрит дело о мошенничестве на 26,5 млн рублей

Мясниковский районный суд рассмотрит уголовное дело, возбужденное по факту мошенничества группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Согласно обвинительному заключению, фигурант воспользовался доверительными отношениями с одним из потерпевших и предложил помощь в приобретении дорогостоящей техники на общую сумму 25 млн руб. С конца 2021 года по сентябрь 2024 года он вместе с неустановленным соучастником убеждал знакомого в том, что ведет переговоры о покупке. Однако технику не приобрели, а средства были присвоены.

Во втором эпизоде фигурант воспользовался пообещал близкому знакомому помочь с покупкой транспортных средств, а также с трудоустройством сына в органы внутренних дел. С сентября 2023 года по конец 2024 года совместно с тем же неустановленным лицом подозреваемый уверял потерпевшего, что занимается решением вопросов. Фигурант получил 1,5 млн руб. наличными, которыми он и поддельник распорядились по своему усмотрению.

Константин Соловьев