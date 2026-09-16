В Ставрополе за 30,3 млн рублей заменят девять лифтов в трех домах

В Ставрополе определен подрядчик для замены девяти лифтов в трех многоквартирных домах (МКД). По итогам электронного аукциона, контракт стоимостью 30,3 млн руб. получила компания «Импорт-Лифт». Об этом сообщили в региональном Фонде капремонта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

В рамках капитального ремонта заменят не только кабины лифтов, но и основное оборудование: лебедки, электродвигатели, тяговые канаты, ограничители скорости, направляющие, системы управления, кабели и станции. В кабинах также установят новые панели и освещение.

Замена девяти лифтов в Ставрополе станет частью краевой программы обновления лифтового фонда. В 2023-2025 годах в регионе заменили 199 лифтов в 81 многоквартирном доме.

В 2026 году планируется заменить еще 51 лифт в 20 домах. Стоимость этих работ составит 339,6 млн руб. На 2027 год запланирована замена 23 лифтов в десяти домах на 165,74 млн руб., на 2028 год — 40 лифтов в 20 домах на 294,1 млн руб., на 2029 год — 36 лифтов в 17 домах на 243,7 млн руб.

Наталья Белоштейн