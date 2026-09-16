В Аксайском районе изымут земельный участок для водовода аэропорта «Южный»

Правительство Ростовской области приняло решение об изъятии земельного участка в Аксайском районе для государственных нужд. Земля необходима для строительства системы водоснабжения аэропортового комплекса «Южный» и прилегающих населенных пунктов. Соответствующая информация содержится в распоряжении правительства региона, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Как следует из документа, участок изымается из-за отсутствия других вариантов размещения линейного объекта. Проект предусматривает строительство системы водоснабжения аэропортового комплекса «Южный» и прилегающих населенных пунктов в рамках первого этапа.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области должно организовать оценку изымаемого участка, направить его правообладателю проект соглашения и выступить стороной сделки от имени правительства региона. Выплата денежных средств по соглашению также возложена на министерство.

Если правообладатель в течение 90 дней после получения проекта соглашения не подпишет документ, региональные власти вправе обратиться в суд с иском о принудительном изъятии участка.

После оформления сделки участок должен перейти в государственную собственность Ростовской области.

Наталья Белоштейн