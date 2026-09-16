Экспорт подсолнечного масла со Ставрополья вырос на 82%

Экспорт масложировой продукции Ставропольского края с начала 2026 года составил $43,7 млн. Об этом сообщил министр экономического развития региона Антон Доронин в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Ставрополье отправило за границу 46 тыс. т масложировой продукции, что на 62% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля в общем объеме экспорта переработки региона составляет порядка 13,5%.

Поставки соевого масла увеличились в 2,9 раза — отгружено 696,2 т на более чем $816 тыс. Экспорт жмыхов вырос в 2,2 раза — за рубеж направлено более 33 тыс. т на $10,3 млн. Кроме того, за восемь месяцев 2026 года ставропольские предприятия отгрузили 27,3 тыс. т подсолнечного масла — на сумму в почти $32 млн, на 82% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным властей, продукцию региона закупают 15 государств Ближнего Востока, Закавказья, Азии и Восточной Европы.

Константин Соловьев